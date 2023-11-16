"المصنف رقم 1 في روسيا".. منتج روسي جديد يظهر في مصر

كشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، عن ظهور منتج روسي جديد في الأسواق المصرية بسعر مغر ومنافس.

إقرأ المزيد

وأكد البلتاجي في تصريحات لـRT أن زيت "سلابادا" الروسي المصنف رقم 1 في روسيا، والذي يعد من أفضل وأنقى زيوت الطعام وصل إلى مصر ويتم عرضه في عدد من المحلات الكبرى في البلاد.

وأشار إلى أن الزيت الجديد يتم عرضه في كبرى سلاسل المحلات في السوق المصري: "أوسكار، مترو، خير زمان، سبينس ، فريش فودز و رويال هاوس وأُخرى".

وقال البلتاجي: "أخيرا وصلت مصر زجاجة زيت عباد الشمس الصافي الزجاجة رقم واحد رسميا في روسيا".

وتابع: "الزجاجة متواجدة في معظم سلاسل المحلات الكبيرة المصرية. وهي منافسة جدا لأنها لتر كامل وبالتالي سعرها منافس جدا بالمقارنة بحجمها مع المنتجات الأخرى".

وكان مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي قد أكد في تصريحات لـRT، أن الشركات الروسية تتزاحم للدخول إلى الأسواق المصرية، وللاستثمار في مصر، وخاصة في المنطقة الصناعية الروسية.

وأوضح أن هذه الشركات ترغب في تواجد منتجاتها بمصر، وإنشاء صناعات روسية على الأرض المصرية ونقل التكنولوجيا الصناعية الروسية إلى مصر، ليس فقط في مجال المواد الغذائية ولكن في مجالات أخرى عدة.

وأضاف أن المعرض يهدف لتوثيق التعاون والتواصل المباشر مع رجال الأعمال المصريين، بما يحقق المصالح المشتركة في دعم وتنشيط حركة التجارة البينية، في قطاعات الحبوب، والبقوليات، وزيت الطعام، والأسمان، والدقيق، واللحوم، ومنتجات الأسماك الروسية المشهورة، إلى جانب منتجات الحلويات الروسية من البسكويت والشوكولاتة التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرين في أسواق كبرى أهمها الصينية.

المصدر: RT