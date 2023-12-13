مصر.. عمرو أديب يهاجم شخصيات بكلمات قاسية "يحاولون اغتياله منذ 25 سنة"

شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما عنيفا على أحد الإعلاميين، بعدما ذكر اسمه بشكل متكرر في أحد البرامج.

من ارقامى القياسيه كاعلامى والتى لا تحتاج الى اثبات انى اكثر الاسماء ذكرا فى الاعلام بكل انواعه . ولكن فى الاونه الاخيره ارى اسمى بشكل يومى فى برنامج احد الكلاب الضاله وكان الدنيا ليس فيها اسماء غيري . وهو احد امرين انه اصبح عنده عقده مركبه من اسمى او ان سيده يجزل له العطاء كلما… — Amr Adib (@Amradib) December 13, 2023

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وقال أديب: "من أرقامي القياسية كإعلامي والتي لا تحتاج إلى إثبات إني أكثر الأسماء ذكرا في الإعلام بكل أنواعه. ولكن في الآونة الأخيرة أرى اسمى بشكل يومي في برنامج أحد الكلاب الضالة وكأن الدنيا ليس فيها أسماء غيري".

وتابع: "هو أحد أمرين أنه أصبح عنده عقده مركبة من اسمي أو أن سيده يجزل له العطاء كلما نبح بأسمي. لم تعد الحملات الخارجية تلك تعنيني فى شيء أرى أسمي على رأس الفيديو ولا أبذل مجهودا في فتحه أو التعرف على محتواه فمحاولة اغتيالي من نفس الجهة ونفس الممول مستمرة منذ أكثر من 25 سنة".

وأشار أديب: "أقول أنه رزق عصابات الاغتيال ولكن ألم يحن الوقت ليعرف الممول أنني لن أموت بأمره ولكن بأمر المولى عز وجل. بجد مال كثير صرفوه كان كفيلا بتغيير أشياء كثيرة في مجتمعاتهم. وليدفع الممول ولتنبح الكلاب ولا ضحك وأتعجب كل صباح".

وتعرض الإعلامي عمرو أديب لهجوم كبير خلال الساعات الماضية من بعض الشخصيات الهامة في مصر، بعد حديثه عن المصريين العالقين في غزة.

المصدر: RT