مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل "فيديو المطبخ" الفاضح لمذيعة مشهورة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في مصر، تفاصيل جديدة في قضية التيك توكر "كروان مشاكل"، والمذيعة إنجي حمادة.

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توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في القضية إلى صحة الواقعة وقيام المتهم أحمد علي وشهرته كروان مشاكل بارتكاب واقعة فيديو المطبخ واشتراكه بمقاطع الفيديو محل الفحص.

وأشارت التحريات انها مقاطع الفيديو تتضمن عبارات وايحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة وتتضمن التعدي على قيم وعادات المجتمع المصري والتحريض على الفسق والدعارة وذلك بالاشتراك مع المتهمة سماح مصطفى وشهرتها انجي حمادة وذلك للحصول على أكبر عدد من المتابعين والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.

وأقر المتهم كروان مشاكل أمام جهات التحقيق، أنه لم يهرب بعد القبض على شريكته في الفيديو محل الاتهام إنجي حمادة، وإنما ذهب إلى إحدى القرى بمحافظة سوهاج لزيارة خالته، وأثناء تواجده تم القبض عليه بناء على إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية القضية.

وجاء في التحقيقات ما يلي:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإنشاء وإدارة حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا محل الاتهام التالي وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش

س: ما قولك فيما أثبتته التحريات من أنك قمت بنشر فيديو للتحريض على الفسق والفجور؟

ج: أنا مكنتش بحرض على الدعارة وعملت فيديوهات كتير لكن للضحك فقط.

س: ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إني امبارح كنت عند خالتي في بيتها بسوهاج في عرب بخواج مركز طهطا، وكنت بتكلم في التليفون، وجات الشرطة دخلت وقبضت عليا وقالوا لي إن فيه بلاغ متقدم ضدي وأنا مطلوب في القاهرة وبعد كده روحت معاهم على مركز طهطا وبعدين على قسم التجمع الأول وبعد كده عرضوني النهاردة على النيابة وهو ده كل اللي حصل.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المذيعة إنجي حمادة، بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلّة مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

وأدلت إنجي حمادة باعترافات أولية، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، نافية زواجها من المدعو كروان مشاكل، كما أذاع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة غضب من مستخدمي مواقع التواصل، لظهورها في وضع مخل وبملابس شبه عارية دون أن يبرم بينهما عقد زواج.

وكشفت التحريات الأولية عن المتهمة إنجي حمادة، أنها لم ترتبط بـ كروان مشاكل، عن طريق الزواج، ولم تمارس معه علاقة جنسية، وأن ارتباطها به كان من أجل ارتفاع نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24