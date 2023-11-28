مصر.. القبض على مذيعة بسبب فيديو فاضح (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المذيعة إنجي حمادة، بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلّة مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

إقرأ المزيد

وكشفت التحقيقات في قضية المذيعة المغمورة إنجي حمادة تفاصيل محاولاتها قتل نفسها بعد أزمتها الأخيرة بسبب فيديو كروان مشاكل، عقب بث مقطع فيديو فاضح من داخل المطبخ، ورصد رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب الفيديو حتى تم ضبطها في إحدى الشقق الخاصة المملوكة لها بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت التحقيقات أن إنجي حمادة حاولت الانتحار قبل ضبطها وقطعت شرايين يدها اليسرى بسكين ووجهت الجهات المختصة بالتحقيق مع إنجي حمادة تهمة إصابة النفس عقب محاولة انتحارها.

وأدلت إنجي حمادة باعترافات أولية، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، نافية زواجها من المدعو كروان مشاكل، كما أذاع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة غضب من مستخدمي مواقع التواصل، لظهورها في وضع مخل وبملابس شبه عارية دون أن يبرم بينهما عقد زواج.

وكشفت التحريات الأولية عن المتهمة إنجي حمادة، أنها لم ترتبط بـ كروان مشاكل، عن طريق الزواج، ولم تمارس معه علاقة جنسية، وأن ارتباطها به كان من أجل ارتفاع نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرر محام محضرا ضد أحمد علي الشهير بـ"كروان مشاكل"، بتهمة سبه وقذفه وتهديده بالخطف عبر فيديوهات نشرها المشكو في حقه على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المحضر، الذي تقدم به المحامي، أن المشكو في حقه كروان مشاكل سب المحامين ووصفهم بألفاظ نابية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه ومن المنتظر أن تستمع جهات التحقيق غدا الاثنين في اتهامه بنشر الفسق والفجور.

وتابع المحامي، بأن المبلغ ضده كروان مشاكل بث من داخل قناة فضائية يهدده بالخطف على الهواء مباشرة، ويتنمر على شخصه، مشيرا إلى أنه تهديد سافر وصريح على الهواء مما جعله وأولاده في خطر بالغ.

المصدر: القاهرة 24