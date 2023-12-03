مصر.. التحفظ على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإحالته إلى التحقيق

كشفت التحريات الأمنية في الجيزة بمصر، هوية المتسبب في الحادث الذي أودى بحياة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد تصادم سيارتيهما على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبيّن عدم إصابته، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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هذا وقد اصطدمت سيارة الفنان التشكيلي بسيارة الفنان عبد الغفور من الخلف مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى، إلّا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة كدمات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، وتضمّن بلاغا أفاد بوقوع الحادث على الطريق المذكورة.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز 81 عاما.

المصدر: الدستور