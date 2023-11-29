فيديو لافت للملكة رانيا مع طفل من غزة يتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان (فيديو+صور)

زارت ملكة الأردن رانيا العبدالله يوم الأربعاء، المرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وظهرت الملكة رانيا وهي تداعب طفلا يتلقى العلاج في المركز، وتلهو معه ببعض الألعاب التعليمية، وذلك للتخفيف عنه خلال فترة العلاج.

وحسب قناة "المملكة"، فإن المرضى هم أول دفعة من 41 مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يصارعون السرطان في القطاع، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل.

وأفادت "المملكة بأن "الملكة رانيا استمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج".

ونشرت الملكة رانيا على حسابها صورا من الزيارة علقت عليها قائلة: "أطفال غزة المصابون بالسرطان فقدوا حقهم في العلاج وعاشوا صراعين مع المرض والحرب، من زيارتي اليوم لعدد منهم تم إجلاؤهم من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان، ألف سلامة على قلوبهم".

كما نشرت مقطع فيديو للقائها بطفل في المركز قائلة: "التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان..براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض".

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة إلى غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقع تمديد الهدنة.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الاقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً، وإصابة نحو 3000 آخرين.

المصدر: RT