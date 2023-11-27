"هذا هو ثمن الخيانة".. امرأة تركية ترمي زوجها من الطابق الثاني وتلاحقه بالسكين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية بأن امرأة تركية قامت برمي زوجها من الطابق الثاني عبر شرفة المنزل بعد جدال بينهما حول اتهامه بارتكاب خيانةٍ زوجية.

وعلى حسابها في "يوتيوب"، نشرت شبكة "NTV" مقطعا يظهر المرأة وقد توجهت إلى الموقع الذي وقع فيه زوجها وأصيب، وهي تحمل السكين وتقول: "هذا هو ثمن الخيانة"،

وتضيف مخاطبة زوجها: "كن رجلا واهتم بي".

وذكرت وسائل إعلامٍ تركية أن الحادث وقع في منطقة دميرطاش باربوروس في منطقة عثمان غازي الواقعة بولاية بورصة.

المصدر: "NTV"