أول ظهور للداعية المصري أمير منير بعد أزمة تطبيق العمرة ببدل مالي

نشر الداعية المصري أمير منير، صورة تجمعه مع أحد الأشخاص، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غيابه بسبب أزمة "تطبيق العمرة"، معلقا على الصورة "الحمد للَّه الذي أذهب عنا الحزن".

وكتب الداعية أمير منير على الصورة معلقا: "وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إِن ربنا لغفور شكور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أهلا بكم".

وكان الداعية أمير منير، قد أثار الجدل منذ فترة بعدما أعلن عن تطبيق يمكن من خلاله أداء عمرة لأحد الأقارب، كما أثار هذا التصرف غضب مستخدمي التواصل الاجتماعي، ودفع دار الإفتاء إلى حسم الجدل من خلال مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف، والذي رد على الداعية، وأكد أن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم، ويتعين أن يؤديها بنفسه متى كان قادرا على أداء مناسكها، الأمر دفع أحد المحامين إلى التقدم ببلاغ عاجل لـ النائب العام ضد الداعية أمير منير، متهما إياه بتلقي الأموال والتبرعات دون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في وقت سابق، قد نجحت في إلقاء القبض على أمير منير، صاحب فيديو عمرة البدل بـ 4 آلاف جنيه (130 دولارا)، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين.

وتم إلقاء القبض على أمير منير بناء على بلاغ تم تقديمه من هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام يتهمه بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب.

كما أصدر أدمن الصفحة الشخصية للداعية المصري، أمير منير، في وقت سابق، بيانا قال خلاله "بيان خير وتبرئة للدكتور أمير منير من خوض من خاض وتكذيب من كذب من مؤسسة عمرة البدل، والحمد لله رب العالمين".

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المصدر: موقع "القاهرة 24"