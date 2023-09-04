داعية مصري يتراجع عن دعوته بشأن "العمرة البدل" عقب ضجة كبيرة ويصدر بيانا "ناريا"

حذف الداعية الإسلامي، أمير منير، مقطع الفيديو الذي نشره في "فيسبوك" وأثار جدلا كبيرا بمواقع التواصل، حيث روج فيه لتطبيق "العمرة البدل".

وعلى حسابه في "فيسبوك"، علق الدعية أمير منير على الجدل الحاصل لخصوص ترويجه لتطبيق "العمرة البدل"، مؤكدا أن هدفه ليس تجاريا وليس بهدف المال، طارحا رأي بعض الفقهاء في مسألة العمرة بالإنابة.

وأوضح أمير منير في نقاط عدة الآتي: "

1- أنا حذفت الفيديو بالفعل استجابة للشركة السعودية صاحبة التطبيق اللي تواصلت معايا وطلبت مني ده خوفا منهم عليّ جزاهم الله خيرا..مش عشان لا فلان هاجم ولا علان قال..كل ده والله ولا فارق معايا لا طلبت رضاهم أولا ولا هطلبه في يوم من الأيام ..إنما أطلب رضا ربي .. وبرضه شيلته كرامة لمن يحبني وساءه الفيديو اختلافا ما بيننا في وجهة النظر أو فهمه غلط وإثباتا للنوايا الحسنة.

2- ممكن نحسن الظن ببعض ونبطل ندخل في نوايا لا يعلمها إلا الله.

3- لو هترفض شيء خصوصا لو ديني أبحث وراه الأول يمكن وجهة نظرك تطلع غلط - والإنسان عدو ما يجهل - وساعتها ممكن تقع في محظور شرعي بالسف على شيء ديني.

4- بلاش نهدم كل حد بيكلمنا في الدين وننتظر لكل واحد فيهم أول غلطة عشان نتهمه في دينه لإنه لو كل حد غلط هدمناه مش هنلاقي حد لإن العصمة انتهت مع موت النبي وكلنا خطاء.

5- ألم الضربة بيبقى أعظم لما ييجي من أخوك فبلاش أهل الدين ومحبي الدين يبقوا أول واحد يطعن أخيه ويظن فيه السوء . سيبنا إيه لكارهي الدين.

6- لو حد في يوم سمعت منه طيب ثم اتهموه في دينه افتكر له الخير اللي له عندك وادع له بالهداية قبل ما تشاركهم وادي له فرصة يتراجع ويعتذر مش لازم دايما تحسسه إنه تحت السكينة.

7- وأخيرا جايز أكون فعلا غلط ما أنا بشر خطاء ولو كده فأسأل الله أن يغفر لي خطأي وأن يصلحني ويحسن نيتي وأنا مسامح والله كل من طلب مني السماح ولو بينه وبين نفسه من غير ما يوصلي.. مسامحك يا سيدي".

وكان الداعية الإسلامي أمير منير قد أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بترويجه عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك"، لتطبيق "العمرة البدل"، حيث يقوم الشخص بدفع 4 آلاف جنيه من خلال التطبيق، بهدف أن يقوم بديل عن أداء عمرة لقريب أو متوفي دون سفر الشخص إلى المملكة العربية السعودية، لأسباب محددة تمنع الشخص من آدائها، كالمرض والعجز والوفاة.

واعتبر البعض بأنه تطبيق مفيد، فيما لاقى اندهاشا كبيرا من قبل الآخرين عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، فيما اتهمه البعض بـ"التجارة باسم الدين".

المصدر: RT