داعية مصري يثير جدلا كبيرا جراء ترويجه لتطبيق خاص بـ"العمرة البدل" (فيديو)

أثار الداعية المصري، أمير منير، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاحتماعي، لترويجه أحد التطبيقات الجديدة، المتخصصة بـ"العمرة البديلة"، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفيين.

وعلى حسابه الشخصي في "فيسبوك"، نشر أمير منير مقطع الفيديو، ليعلن عن فرصة أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيها، كاشفا طريقة استخدام هذا التطبيق.

وأوضح الداعية الإسلامي أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص آخر.

وأثار مقطع الفيديو جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض بأنه تطبيق مفيد، فيما لاقى اندهاش كبير من قبل الآخرين، عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، فيما اتهمه البهض بـ"التحارة باسم الدين".

المصدر: RT + "صدى البلد"