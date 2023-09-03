العثور على جثمان حاجة ليبية مفقودة منذ 3 أشهر في السعودية وعبد الحميد الدبيبة يعلق

أفادت وسائل الإعلام الليبية بأنه تم العثور على جثمان الحاجة الليبية برنية الثابت، المفقودة بالأراضي المقدسة في السعودية، بإحدى مستشفيات مكة المكرمة، بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.

وأكد أحد أبناء الحاجة الراحلة المتواجد في السعودية للبحث عنها، خبر العثور على جثمان والدته.

وفي تصريح صحفي، أعلن القنصل الليبي لدى السعودية عبد الرزاق المنفي، العثور على جثمان الحاجة برنية في أحد المستشفيات بمكة المكرمة والتعرف إليها من قبل أبنائها عن طريق سوار الحجاج وبطاقتها التي كانت معها، دون أن يوضح أسباب الوفاة.

وأوضح المنفي أن القنصلية ستتكفل بإجراءات الدفن وسيتم الصلاة عليها في الحرم المكي ودفنها في الأراضي المقدسة، وفق ما ذكر موقع "عين ليبيا".

وفي وقت سابق، أكد أحد أعضاء الفريق المتطوعين بالسعودية الدكتور محمد زايد، خبر وفاة الحاجة برنية والعثور على جثتها متحللة قرب الحرم المكي بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.

هذا ونشرت عائلة الحاجة برنية الثابت، في "فيسبوك"، تسجيلا أعلنت فيه نبأ العثور على جثمانها، واستقبال العائلة التعازي في منطقة العجيلات.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعازيه إلى أسرة الحاجة برنية، حيث كتب في "فيسبوك": "تلقيت ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الحاجة برنية مصباح الثابت، التي عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، في أثناء أدائها مناسك الحج..أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة".

جدير بالذكر أن الحاجة برنية مصباح الثابت فُقدت الأربعاء، 14 يونيو الماضي، بجوار فندق "أنجم" عندما كانت رفقة ابنها، وأثارت قضيتها تعاطفا كبيرا داخل ليبيا، ومطالبات بتكثيف البحث عنها.

المصدر: "بوابة الوسط" + "عين ليبيا"