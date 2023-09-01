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الرئيس الإماراتي ينشر صورة تجمعه بالشاعر الراحل كريم العراقي ويعزي أسرته ومحبيه

مجتمع

الرئيس الإماراتي ينشر صورة تجمعه بالشاعر الراحل كريم العراقي ويعزي أسرته ومحبيه
AFP
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أعرب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عن تعازيه بوفاة الشاعر العراقي كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

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وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر الشيخ محمد بن زايد صورة تجمعه بالشاعر الراحل معلقا عليها بالقول: "رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركا إرثا ثريا من الإبداع".

وأضاف بن زايد: "ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة..خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم".

وتوفي الشاعر العربي كريم العراقي عن عمر 68 عاما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: RT

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