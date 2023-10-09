هل صدق تنبؤ ميشال حايك بـ"طوفان الأقصى"؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفلكي اللبناني ميشيل حايك، تنبأ فيها بعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال حايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول: "بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة، الأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون".

وأضاف "رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي يتأرجح نتنياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكر الناس بتاريخه، كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساف".

وذكر أن "أهداف كتائب القسام الجديدة رح تشكل مفاجئات للجميع، أحمد الضيف بمهب بعض الملفات الخطرة حركة مفصلية بتزعزع مفاصل جهاز أمني إسرائيلي.. زمن اللاوعي الحربي الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولى.. تنصب إسرائيل فخ لنفسها وتجر نفسها على المعركة، جنون على إسرائيل فوق المي وتحت المي".

وتابع قائلا: "ينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبسبب ورطة لباقي الفصائل.. المسجد الأقصى بكون محور الاهتمام وأرض الأحدث ومصنع الأخبار ومصدرها".

وقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر "تنبوءات" حايك على نطاق واسع.

سموها شعوذة سموها صدفة لكن توقعات ميشال حايك ليلة رأس السنة ل #طوفان_الأقصى بحذافيره بتفاصيله بنتائجه بتوقيته مخيف ومرعب pic.twitter.com/1xuJV5a5jl — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) October 8, 2023

#كذب_المنجمون_ولو_صدقوا

ميشال حايك يُثير ضجّة...

إليكم ما توقّعه عن "طوفان الأقصى"! pic.twitter.com/feWzxziKZg — ☢️ جبل عامل _ 8 ☢️ (@ali_waleeallah8) October 8, 2023

واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT