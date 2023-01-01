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توقعات ميشيل حايك للعالم العربي وإسرائيل في العام 2023 (فيديو)

أخبار العالم العربي

توقعات ميشيل حايك للعالم العربي وإسرائيل في العام 2023 (فيديو)
RT / Youtube
الفلكي اللبناني ميشيل حايك
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كشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة الجديدة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية في العام 2023.

فلسطين

– دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين
– نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين
– مهمة أسود العرين غير وهمية وتشق طريقها
– السلام سيغزو غزة
– جنون عسكري في جنين
– الشرارات لن تنطفئ في الشيخ جراح
– كل الثورة ستتغنى بمحمد عساف

سوريا

-الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة
-الجيش السوري أمام امتحان لكن سيغير في المعادلات
-عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت وفوق
-ردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان اسرائيلي

السعودية

-كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية

مصر

– تمثال أبو الهول لغز وصدمة ولن يبقى حجرا صامتا
– حداد رسمي على شخصية عزيزة على مصر
– مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر بسد النهضة
– هزة في الاقتصاد المصري
– شائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية ثم الإفلاس
– الذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع
– شيرين عبد الوهاب في مشهد انتقام
– عادل إمام يقف أمام صفحات ذهبية

الإمارات

– الإمارات ستودع شخصية عظيمة
– خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة
– إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتية المتنازع عليها
– التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين
– تغيرات مذهلة في الطقس الإماراتي

تونس

– يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير
– بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته
– تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس
– بداية ردم الهوة بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدث على أرض تونس

– سن قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة
– صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني

المغرب

– رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد
– إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر
– شخصية عسكرية مغربية معروفة في بازار الرهانات
– استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب
– العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات
– ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر

السودان

– غليان في غليان ثم انفجار رقم 2
– أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير
– إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد
– السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف

متفرقات عربية

– صور ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت
– سيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد
– تهريب الكبتاغون هذه المرة مش الكمية هي فضيحة الاسم والشهرة من سيكون
– أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية
– انسحابات من أوبك بتهز أوبك وبتهز العالم
– احتراف رياضي عربي سوف يضاهي البلدان الرائدة بعالم الرياضة
– فجأة ستسيطر الصدمة على احدى حلبات "الفورملا وان" في الخليج العربي
– أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية

إسرائيل

– امرأة إسرائيلية ستحتل المشهد
– سيتسلل الحدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليحدث صدمة
– سنسمع ونرى عملية طعن بأسلوب مختلف وأغرب ما فيها موقعها والمطعون
– رحلة سياح إسرائيليين ستتحول لمأساة
– الحاخامات سيحتلون الواجهة بالمرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها
– لمرة واحدة سيكون الكنيست الإسرائيلي مبنى غير مستقر وغير آمن
– في يوم من الأيام ليس بعيدا لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية
– الأحداث التي ستربك وتخيف إسرائيل بالمرحلة القادمة أبطالها أسرى بالسجون
– نتنياهو يتأرجح بين عارض صحي وعارض أمني
– نتنياهو بقراراته وأوامر نارية في مواجهة النار بذكر الناس بتاريخه
– ستتصارع الأحداث بإحدى الزيارات التي سيكون محورها نتنياهو
– استثمارات غير يهودية في إسرائيل
– بن غفير يبحث عن شرارة لإشعال الأمور

المصدر: وسائل إعلام

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