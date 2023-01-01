توقعات ميشيل حايك للعالم العربي وإسرائيل في العام 2023 (فيديو)
كشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة الجديدة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية في العام 2023.
فلسطين
– دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين
– نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين
– مهمة أسود العرين غير وهمية وتشق طريقها
– السلام سيغزو غزة
– جنون عسكري في جنين
– الشرارات لن تنطفئ في الشيخ جراح
– كل الثورة ستتغنى بمحمد عساف
سوريا
-الرياضة السورية سوف تخرج من العتمة
-الجيش السوري أمام امتحان لكن سيغير في المعادلات
-عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت وفوق
-ردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان اسرائيلي
السعودية
-كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية
مصر
– تمثال أبو الهول لغز وصدمة ولن يبقى حجرا صامتا
– حداد رسمي على شخصية عزيزة على مصر
– مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر بسد النهضة
– هزة في الاقتصاد المصري
– شائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية ثم الإفلاس
– الذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع
– شيرين عبد الوهاب في مشهد انتقام
– عادل إمام يقف أمام صفحات ذهبية
الإمارات
– الإمارات ستودع شخصية عظيمة
– خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة
– إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتية المتنازع عليها
– التنافس الإماراتي والسعودي سيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين
– تغيرات مذهلة في الطقس الإماراتي
تونس
– يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير
– بلحظة وصورة مفاجئة يصحى الشعب التونسي ويقول كلمته
– تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس
– بداية ردم الهوة بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة التي تحدث على أرض تونس
– سن قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار واكتشاف ثروة غازية ضخمة
– صابر الرباعي سيكون تحت الضوء بعمل غير فني
المغرب
– رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد
– إصرار ملك المغرب على المصالحة مع الجزائر
– شخصية عسكرية مغربية معروفة في بازار الرهانات
– استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب
– العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الهزات
– ظهور جيل شبابي واعد تتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال الذين حققوا الانتصارات في قطر
السودان
– غليان في غليان ثم انفجار رقم 2
– أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير
– إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد
– السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف
متفرقات عربية
– صور ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت
– سيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد
– تهريب الكبتاغون هذه المرة مش الكمية هي فضيحة الاسم والشهرة من سيكون
– أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية
– انسحابات من أوبك بتهز أوبك وبتهز العالم
– احتراف رياضي عربي سوف يضاهي البلدان الرائدة بعالم الرياضة
– فجأة ستسيطر الصدمة على احدى حلبات "الفورملا وان" في الخليج العربي
– أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية
إسرائيل
– امرأة إسرائيلية ستحتل المشهد
– سيتسلل الحدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليحدث صدمة
– سنسمع ونرى عملية طعن بأسلوب مختلف وأغرب ما فيها موقعها والمطعون
– رحلة سياح إسرائيليين ستتحول لمأساة
– الحاخامات سيحتلون الواجهة بالمرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها
– لمرة واحدة سيكون الكنيست الإسرائيلي مبنى غير مستقر وغير آمن
– في يوم من الأيام ليس بعيدا لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية
– الأحداث التي ستربك وتخيف إسرائيل بالمرحلة القادمة أبطالها أسرى بالسجون
– نتنياهو يتأرجح بين عارض صحي وعارض أمني
– نتنياهو بقراراته وأوامر نارية في مواجهة النار بذكر الناس بتاريخه
– ستتصارع الأحداث بإحدى الزيارات التي سيكون محورها نتنياهو
– استثمارات غير يهودية في إسرائيل
– بن غفير يبحث عن شرارة لإشعال الأمور
المصدر: وسائل إعلام