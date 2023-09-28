"انتهى المشوار يا عروبة!"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بخبر وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام عن عمر ناهز الـ93 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة، وتم نعيها على نطاق واسع.

الفنانة اللبنانية الأصل والتي حصلت على الجنسة المصرية، حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

وأول من نعاها ابنتها سمر سلمان العطيفي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله"، في إشارة إلى مقطع من أغيتها الشهيرة "سوريا يا حبيبتي" الذي يقول:" لن ينتهي المشوار يا عروبة حتى تعود أرضنا السليبة".

في لبنان، نعى رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الفنانة الراحلة في منشور عبر منصة X، وبالمثل نعاها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.

رحم الله الفنانة الكبيرة نجاح سلام ...

مع وفاتها انطوت صفحة من تاريخ الفن والغناء في عالمنا العربي .

تألقت وبرق نجمها في مرحلة غنية بالفن والفنانين الكبار ، امثال عبد الوهاب وام كلثوم واسمهان وفريد الاطرش وصباح ووديع الصافي وغيرهم ممن تركوا بصمات بل وتراثا" غنيا" تراكم كنزا"… — Tammam Salam (@Tammamsalaam) September 28, 2023

رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام ، واخلص التعازي لعائلتها ومحبيها. pic.twitter.com/sGmenhGxLK — Saad Hariri (@saadhariri) September 28, 2023

كما نعاها كل من الفنان مروان خوري، والإعلامي زاهي وهبي، الفنان معين شريف، الممثلة كارمن لبس، النائب فؤاد مخزومي. بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الفنية الأخرى ومنها الفنان السوري ناصيف زيتون.

وداعًا #نجاح_سلام 🙏

أعمالك رح تبقى حاضرة معنا للأبد pic.twitter.com/wuUEcm6QGO — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) September 28, 2023

ترحل #نجاح_سلام، ويبقى صوتها المشعّ حاضراً في الذاكرة والوجدان.

من آخر الكبار الذين طبعوا زمناً بفنهم الجميلة وأغنياتهم الخالدة.

لها ركنٌ راسخ في قلبي وفكري هي التي كانت دائمة الحضور في برنامج خليك بالبيت ضيفةً متألقةً، ومحدِّثةً لبقة، ومُتصلةً تثري الحوار مع أي ضيفة، ومُحِبةً… pic.twitter.com/yZDnESo105 — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) September 28, 2023

تنعى نقابة الفنانين المحترفين في لبنان رمزا كبيرا من رموزها الفنانة نجاح سلام ،وتتقدم بأحر التعازي من أسرتها الكريمة والأسرة الفنية، تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته

لكم طول البقاء.#نجاح_سلام — Moeen Shreif - معين شريف (@moeenshreif) September 28, 2023

الله يرحم فنانة زمن الغناء الأصيل #نجاح_سلام يلي تركت وراها مسيرة مشرّفة🙏🏼💔 انشالله نصيبا الجنة والله يصبر أهلها ومحبينها 🙏🏼 pic.twitter.com/Hbto3h1Lts — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) September 28, 2023

نجمةٌ أخرى من نجوم زمن الفن الجميل هوت اليوم برحيل الفنانة القديرة نجاح سلام. الرحمة لروحها والصبر والسلوان لعائلتها ومحبيها. pic.twitter.com/tB1JU8Zjg7 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 28, 2023

أما مصريا، فقد نعيت سلام من قبل الوسائل الإعلامية مرفقة بعبارة صاحبة "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"، وذلك نسبة إلى الأغنية التي تحمل نفس العنوان والتي أهدتها إلى مصر عام 1956.

شارك في دفتر عزاء الفنانة #نجاح_سلام صاحبة أغنية «يا أغلى اسم في الوجود» pic.twitter.com/RWUZjqLV9W — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 28, 2023

وفاة الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"https://t.co/ecfot22m1H — اليوم السابع (@youm7) September 28, 2023

صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".. وفاة الفنانة #نجاح_سلام عن عمر يناهز الـ 92 عاما#مزيدpic.twitter.com/8F9ZXDQujy — مزيد - Mazid (@MazidNews) September 28, 2023

ومن المقرر أن تشيع جنازة نجاح سلام غدا الجمعة الموافق 29 سبتمبر، من مسجد بمسجد الخاشقجي في لبنان بالعاصمة بيروت، كما تم الإعلان عن موعد العزاء وسيكون يوم السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر في فندق راديسون بلو، يجري دفن جثمانها في مقابر المدافن الإسلامية ببيروت.

المصدر: RT