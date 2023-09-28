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"انتهى المشوار يا عروبة!"

مجتمع

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بخبر وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام عن عمر ناهز الـ93 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة، وتم نعيها على نطاق واسع.

الفنانة اللبنانية الأصل والتي حصلت على الجنسة المصرية، حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

وأول من نعاها ابنتها سمر سلمان العطيفي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله"، في إشارة إلى مقطع من أغيتها الشهيرة "سوريا يا حبيبتي" الذي يقول:" لن ينتهي المشوار يا عروبة حتى تعود أرضنا السليبة".

في لبنان، نعى رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الفنانة الراحلة في منشور عبر منصة X، وبالمثل نعاها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.

كما نعاها كل من الفنان مروان خوري، والإعلامي زاهي وهبي، الفنان معين شريف، الممثلة كارمن لبس، النائب فؤاد مخزومي. بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الفنية الأخرى ومنها الفنان السوري ناصيف زيتون.

أما مصريا، فقد نعيت سلام من قبل الوسائل الإعلامية مرفقة بعبارة صاحبة "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"، وذلك نسبة إلى الأغنية التي  تحمل نفس العنوان والتي أهدتها إلى مصر عام 1956.

ومن المقرر أن تشيع جنازة نجاح سلام غدا الجمعة الموافق 29 سبتمبر، من مسجد بمسجد الخاشقجي في لبنان بالعاصمة بيروت، كما تم الإعلان عن موعد العزاء وسيكون يوم السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر في فندق راديسون بلو، يجري دفن جثمانها في مقابر المدافن الإسلامية ببيروت.

المصدر: RT

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