وفاة الفنانة الكبيرة نجاح سلام (فيديو)

رحلت عن عالمنا الفنانة اللبنانية نجاح سلام، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 92 عاما، صاحبة أشهر الأغاني الوطنية و العاطفية في العديد من الدول العربية بينها مصر وسوريا والسعودية.

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وأعلنت ابنتها سمر سلمان العطيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

ورثى رئيس الحكوم اللبنانية الأسبق تمام سلام الفنانة الكبيرة قائلا: "مع وفاتها انطوت صفحة من تاريخ الفن والغناء في عالمنا العربي". وقال في بيان: "تألّقت وبرق نجمها في مرحلة غنية بالفن والفنانين الكبار، أمثال عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش وصباح ووديع الصافي وغيرهم مِمّن تركوا بصمات بل وتراثا غنيّا تراكم كنزا ثمينا في عالم الفن والغناء على مدى عقود عديدة".



وأضاف: "نحن آل سلام نعتزّ ونفتخر بما حقّقته نجاح بين أقرانها في سنوات العز والعنفوان والتألُّق العربي"، واصفاً إيّاها بـ"النجمة المضيئة في هذا الزمن الرديء، ولكنّ نورها سيبقى بريقا مشعّا في تاريخ الفن والغناء العربي الأصيل".

كما نعاها رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري قائلا: "رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام، وأخلص التعازي لعائلتها ومحبيها".

رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام ، واخلص التعازي لعائلتها ومحبيها. pic.twitter.com/sGmenhGxLK — Saad Hariri (@saadhariri) September 28, 2023

من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام التي رحلت اليوم الخميس 28 سبتمبر عن عمر ناهز 92 عاما، وهي صاحبة أغنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"

وكتبت نقابة المهن التمثيلية في بيانها الرسمي، ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام.

ومن المقرر أن تشيع جنازة نجاح سلام غدا الجمعة الموافق 29 سبتمبر، من مسجد بمسجد الخاشقجي في لبنان بالعاصمة بيروت، كما تم الإعلان عن موعد العزاء وسيكون يوم السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر في فندق راديسون بلو، يجري دفن جثمانها في مقابر المدافن الإسلامية ببيروت.

وحصلت نجاح سلام على الجنسية المصرية بعد أغانيها الوطنية لمصر ولقبت بـ"عاشقة مصر".

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

المصدر: RT