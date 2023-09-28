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لبنان.. توتر في قرية برجا بعد تحرش رجل سوري بطفل (فيديو+صور)

مجتمع

لبنان.. توتر في قرية برجا بعد تحرش رجل سوري بطفل (فيديو+صور)
Gettyimages.ru
بلدة لبنانية
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شهدت بلدة برجا اللبنانية في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان توترا بعد أن تحرش مواطن سوري بطفل في البلدة، وقامت قوة أمنية بنقل المتهم البالغ من العمر 50 عاما إلى فصيلة دير القمر.

هذا وكشف مصدر أمني لـ"لبنان 24"، أن "التحقيق سيستمر مع الموقوف بإشراف مكتب حماية الآداب".

وفي وقت سابق أفاد "لبنان 24" أن مواطنا سوريا تحرش بطفل في برجا عمره 13 سنة.

وفي حادثة تندرج بسياق مشابه، شهدت منطقة كيرمزيبينار في مقاطعة بوزوفا بولاية أورفا التركية قبل أيام قليلة حالة من الفوضى، بعد أنباء عن تحرش شاب قيل إنه سوري الجنسية بطفل تركي ما دفع العشرات للنزول إلى الشوارع.

لبنان.. توتر في قرية برجا بعد تحرش رجل سوري بطفل (فيديو+صور)

ونجم عن ذلك هجوم على محلات لسوريين في شانلي أورفا بسبب حادثة اغتصاب الطفل التركي، وتم اعتقال الشاب الفاعل دون الإشارة إلى جنسيته.

المصدر: لبنان 24 + RT

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