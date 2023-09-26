عالم أزهري شهير يصدم المصريين بمعلومة حول مولد النبي

صدم العالم الأزهري وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، المصريين بمعلومة حول يوم مولد النبي.

إقرأ المزيد

وقال الدكتور أحمد كريمة في تصريحات تلفزيونية إن المهمات الرئيسية للنبوة الخاتمة من الواجب على الدعاة والعلماء والباحثين أن يذكروا بها العالم، وفي معلومة شائعة نريد أن نصححها وهي أن المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول ولكن الصحيح إنه هو يوم 9 ربيع الأول وحقق في هذا محمود باشا الفلكي بجدول في علم الفلك، وعندما راجع محمود باشا الفلكي اقتران القمر والأيام التي تقع يوم الاثنين أيام مولد النبي محمد؛ وجد أن النبي محمد ولد في يوم 9 من ربيع الأول، الموافق 10 أبريل لسنة 571 ميلادية.

وأضاف كريمة: أن المتسلفة يقولك الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم 12 وأنتم تحتفلوا بيوم الوفاة، ولكن نحن لا نحتفل بيوم الوفاة ولكن نحتفل بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي صامه كل يوم اثنين تعظيمًا لمولده، وأن أبي لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه عندما بشرته الجارية فعتقها حبًا في هذه البشارة.

وتابع: وشذوذ المتسلفة والقول ببدع كلام ساقط ولا نلتفت إليه وحي الله مصر بأزهرها ورئيسها وحكومتها وشعبها بالاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وترتفع معدلات البحث في مصر عن المولد النبوي 2023، وهي الإجازة الرسمية الوحيدة الموجودة في شهر سبتمبر 2023 للمصريين، كما إنها الإجازة الدينية الرابعة التي تهل على المسلمين بعد إجازة عيد الفطر، وإجازة عيد الأضحى، وإجازة رأس السنة الهجرية، وعلاوة على ذلك تعد إجازة المولد النبوي الشريف الإجازة قبل الأخيرة في عام 2023، لتكون آخر الإجازات الرسمية بـ موعد إجازة 6 أكتوبر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ يوم 12 سبتمبر المنصرم، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وبالتالي سيستمتع الكثير من المواطنين بثلاثة أيام متتالية إجازة.

المصدر: القاهرة 24