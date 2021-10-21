مفتي مصر: ليلة ميلاد النبي أفضل من ليلة القدر
AFP
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متحدثا عن المولد النبوي الشريف، ذكر مفتى مصر شوقى علام أن بعض العلماء يرجحون في مؤلفاتهم أن ليلة ميلاد الرسول أفضل من ليلة القدر، مشيرا إلى أنه ينحاز إلى هذا الرأي.
وأوضح علام خلال احتفال نظمته نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف أن هؤلاء العلماء "برهنوا على ذلك بجملة من البراهين منها، أنه لولاه لما نزل القرآن الذي نزل عليه، فلحظات ميلاده صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، وأنا أتحيز لهذا المنهج".
المصدر: المصري اليوم
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