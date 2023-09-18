أصغرهم عمره عام ونصف.. أردنية تفقد زوجها و4 من أبنائها في فيضانات درنة (صور)

كشفت سيدة أردنية تفاصيل فقدان 5 من أفراد عائلتها في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية، مناشدة السلطات وفرق الإنقاذ تكثيف البحث عنهم.

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وقالت وفاء حسان إن السيول داهمت منزلهم وأخذت 4 من أطفالها، بالإضافة إلى زوجها أحمد ذيب الزبيدي، مضيفة أنها استطاعت النجاة هي وابنتها البالغة من العمر 16 عاما وابنها البالغ من العمر 13 عاما، بحسب تصريحها لقناة "العربية".

وكشفت وفاء حسان أن منزلهم دُمر بالكامل جراء السيول التي ضربت مدينة درنة في ليبيا، حيث يسكن أفراد العائلة الناجون من الكارثة حاليا في مدينة بعيدة عن درنة، في منزل شقيق وفاء، كما أنها لا تمتلك أي أوراق ثبوتية لها، بسبب ضياعها وتلفها في السيول المدمرة.

وتابعت: "أنا فقدت أولادي، أنا ولادي راحوا مني"، مشيرة إلى أن المفقودون هم الأب أحمد ذيب الزبيدي، والابن عبد الله أحمد ذيب الزبيدي (17 عاما) والأطفال يقين أحمد ذيب الزبيدي (11 عاما) وآلاء أحمد ذيب الزبيدي (3 أعوام) وزينب أحمد ذيب الزبيدي (عام ونصف).

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.

ولاحقا، نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت المدينة قد بلغت العدد الذي أعلنته الأمم المتحدة، قائلا: "نحن للأمانة نستغرب أن يزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

المصدر: RT+ وكالات