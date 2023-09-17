غنى لفلسطين و"القضية".. رحيل الفنان "الفدائي وشيخ العاشقين" حسين منذر

رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، مطرب الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين الفنان اللبناني حسين منذر" أبو علي"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت "وفا" نقلا عن مصادر محلية وفاة الفنان حسين منذر، الذي "يعد من الأسماء الكبيرة في عالم الفنون الوطنية الفلسطينية، والقومية العربية، وصاحب الصوت الذي صدح كفاحا ونضالا في وجه الطغاة" ويحمل لقب "شيخ العاشقين".

حياته الفنية:

- ولد الفنان الراحل حسين المنذر في مدينة بعلبك، ويُكنى بـ(أبو علي) وهو فنان لبناني، وقائد فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية والتي اشتهرت بالأغاني الوطنية الفلسطينية والتراثية.

- غنى الراحل حسين منذر، لفلسطين واضعا بصماته الصوتية على ما يزيد عن 300 أغنية وطنية، ومن أشهر اغانيه: "من سجن عكا وطلعت جنازة"، و"ياطالع ع جبال النار"، و"اشهد يا عالم علينا وعبيروت"، و"هبت النار"، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأغاني".

ويعد حسين منذر يعد "فنانا وفدائيا، تشرَّب في أحاسيسه ووجدانه، روح الانتماء لفلسطين، وهو اللبناني البعلبكي، ابن حركة فتح والمقاومة الفلسطينية، وملك الأغنية الوطنية، وخاصة أغاني المرحلة التي سبقت والتي تلت معركة بيروت، ولا تزال أغانيه تحظى بحضورها، وستبقى باعتبارها تلخص تاريخا وطنيا، وحكاية فلسطين والثورة منذ الشاعر الشهيد نوح ابراهيم .. وشهداء الثلاثاء الحمراء وحتى الآن".

وكان الفنان الراحل أحد المؤسسين لفرقة العاشقين عام 1978 باشراف دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشخص رئيسها في تلك الفترة الراحل عبد الله الحوراني (أبو منيف).

وفي عام 2018، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان حسين منذر، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار"، تقديرا لمسيرته الفنية النضالية المشرفة، وتثمينا لعطائه وإنشاده الملتزم في فرقة العاشقين الوطنية، وإيصاله بصوته رسالة فلسطين الى العالم.

المصدر: "وفا"