بيع أشهر سترة للأميرة ديانا بأكثر من مليون دولار

بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوثبي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.

وخلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة من حرب المزايدة على السترة وهي من العلامة التجارية البريطانية Warm & Wonderful، قفز سعرها من 190 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار، أي أعلى بـ 14 مرة من التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.

وقد استبدلت الأميرة ديانا السترة في وقت لاحق من ذلك الصيف بعد تعرضت للتلف. وقد فقد مؤسسي Warm & Wonderful، جوانا أوزبورن وسالي موير، أثر النسخة الأصلية، حتى اكتشفها أوزبورن في علية منزلها في وقت سابق من هذا العام.

أصبحت السترة واحدة من أكثر القمصان رمزية للأسلوب الشخصي للملكة الراحلة، فضلا عن تمثيل لمكانتها في العائلة المالكة.

وحتى بعد مرور أكثر من 25 عاما على وفاتها المفاجئة، لا تزال تتمتع بقدرة هائلة على البقاء.

ففي عام 2022، أطلقت شركة Rowing Blazers إعادة إصدار للسترة وسط ضجة كبيرة، ولا تزال شركة Warm & Wonderful تبيعها أيضا مقابل 248 دولارا.

المصدر: Vogue