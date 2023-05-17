بالفيديو.. الذكاء الاصطناعي يكشف من تسبب بمقتل الأميرة ديانا

أثار فيديو انتشر عبر "تيك توك" جدلا كبيرا، حيث سأل المستخدم "الذكاء الاصطناعي" عمن تسبب بوفاة الأميرة ديانا وصديقها دودي الفايد، بحادث سير في 31 أغسطس 1997، فكانت الإجابة صادمة.

وفي الفيديو، الذي تبلغ مدته 19 ثانية، وشاهده أكثر من مليوني شخص، يقول التيكتوكر Raúl Gutiérrez بالإسبانية: "سألت الذكاء الاصطناعي عمن يقف وراء موت الأميرة ديانا، فصنع هذه الصور".

والصور التي صنعها "الذكاء الاصطناعي" هي 3: واحدة لشبيه بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أو ربما بأبيه الراحل الأمير فيليب، والثانية لامرأة قد تكون الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما الثالثة لسيارة محطمة، إشارة للتي كانت تقل ديانا والفايد حين اصطدمت بعمود أسفل جسر Alma وسط العاصمة الفرنسية.

المصدر: RT