جريمة بشعة تهز الكويت.. قتل زوجته وقطعها لـ20 قطعة وحاول التخلص من فعلته بطريقة شيطانية

واجهت محكمة الجنايات في الكويت مواطناً خمسينيا بتهمة قتله زوجته وتقطيع جثتها إلى عشرين قطعة وتوزيعها بين حاويات القمامة في مناطق مختلفة، فكان الإنكار ملاذه.

أنكر مواطن خمسيني في الكويت، انتشرت قصته وزوجته المغدورة منذ أشهر، كافة التهم الموجهة إليه أمام محكمة الجنايات بالقتل والتشنيع بجثة زوجته مؤكدا أنه لم يرتكب الجريمة وأن زوجته اختفت فجأة ولا يعلم عنها شيئاً.

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها المتهم، مبينة أن توزيع أشلاء الجثة كانت بين حاويات القمامة في مختلف محافظات البلاد.

وذكر مصدر أمني أن خيوط القضية بدأت ببلاغ قدمته إحدى المواطنات، منذ أيام، أفادت فيه بأن شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ أكتوبر الماضي، ولا تعرف عنها أي شيء، وأن الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد عدم حضورها عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة.

وبيّن المصدر أن "رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلام الزوج، بعدما بدا مرتبكا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر".

المصدر: وسائل إعلام كويتية