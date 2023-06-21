الكويت.. محكمة الاستئناف تؤيد المؤبد بحق إمام مسجد اغتصب طفلا مصريا

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، برئاسة المستشار فهد بوصليب، بتأييد الحكم القاضي بالحبس المؤبد لإمام مسجد "وافد" في قضية هتك عرض طفل مصري.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على المتهم وهو إمام مسجد في الجهراء، لدى محاولته الفرار عبر منفذ السالمي "بعد ارتكابه جريمة هتك عرض الطفل الذي تقدم ذووه بشكوى إلى رجال الأمن"، حيث أحيل عقب ضبطه إلى الجهات المختصة، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس".

هذا وأفادت صحيفة "المجلس" بأن إمام المسجد المتهم بهتك عرض طفل، يمني الجنسية.

عاجل / محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فهد بو صليب تصدر حكما بالحبس المؤبد على امام مسجد يمني الجنسية هتك عرض طفل. pic.twitter.com/JjlIgDuZ0T — المجلس (@Almajlliss) June 21, 2023

المصدر: "القبس" + "المجلس"