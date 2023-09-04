مصر.. إجراءت عاجلة ضد داعية روّج لتطبيق "العمرة البدل" وأثار ضجة كبيرة

قال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، ناصر تركي، إن ترويح أحد الدعاة لـ"العمرة الأونلاين" ودفع أموال من خلال تطبيق إلكتروني يقع تحت نطاق "النصب والاحتيال"، على حد وصفه.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أوضح ناصر تركي أن هذا الترويج "يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي يعتبر الترويج لمثل هذه الأمور بهذه الطريقة بمثابة نصب واحتيال".

وأشار تركي إلى أنه تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بعد انتشار دعوة الداعية الديني باعتباره أنها مخالفة صريحة للقانون المصري، موضحا أن هناك قانونا منظما لعملية الحج والعمرة والسفر لأدائها منعا لوقوع المواطنين تحت طائلة النصب والاحتيال من بعض الأشخاص أو الشركات غير المسجلة، حيث تم إقرار أن تكون العمرة من خلال شركة مصرية وسعودية على التوازي، وبالتالي الطريقة التي يتم الترويج لها غير قانونية على الاطلاق.

ووجه عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر نصيحة إلى المواطنين، بـ"عدم الانسياق خلف هذه الدعوات"، التي "لا ينظمها القانون، وغير مضمونة العواقب خاصة أن هذا المبلغ ليس صغيرا"، حيث أنه قد يدفع الكثير من البسطاء لدفع المال رغبة في تنفيذ فريضة محببة للمسلمين في كل بقاع الأرض.

وكان الداعية الإسلامي أمير منير قد أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بترويجه عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك"، لتطبيق "العمرة البدل"، حيث يقوم الشخص بدفع 4 آلاف جنيه من خلال التطبيق، بهدف أن يقوم بديل عن أداء عمرة لقريب أو متوفي دون سفر الشخص إلى المملكة العربية السعودية، لأسباب محددة تمنع الشخص من آدائها، كالمرض والعجز والوفاة.

واعتبر البعض بأنه تطبيق مفيد، فيما لاقى اندهاشا كبيرا من قبل الآخرين عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، فيما اتهمه البعض بـ"التجارة باسم الدين".

المصدر: "المصري اليوم"