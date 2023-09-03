داعية إسلامي شهير يحذر المصريين من "عمرة البدل بـ4 آلاف جنيه"

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في مصر، المصريين من طريقة جديدة لجمع أموالهم تحت شعار "عمرة البدل بـ4 آلاف جنيه".





وجاء تحذير كريمة بعد نشر الداعية أمير منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، يدعو المصريين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني، وقال منير: تخيل تعمل عمرة لأحبابك (متوفى - مريض - عاجز) بأقل من 4 آلاف جنيه.

ورد كريمة على هذه الدعوة قائلا: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وأكد أن "كثيرا من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين، متابعا: كل الناس بقت مفتين على السوشيال ميديا، ومعظم فتواهم في الجزء الأسفل من المرأة والتي تعتمد على الاثارة".

وأضاف: "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه".

وتابع: يجب على المسلمين أن يردوا الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويبجب على العقلاء لا يرجعون إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش".

وأشار إلى أن الأخوان المسلمين والسلفيين كانوا يعتمدون على التبرعات التي تتم في المساجد، وتم منعها، والآن يبحثون عن طرق جديدة لجمع الأموال من الناس.

المصدر: موقع مصراوي