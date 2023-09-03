تطورات جديدة في قضية حادث "فاشنيستا" كويتية تسبب بضجة كبيرة بالبلاد

شهدت قضية حادث "الفاشنيستا" الكويتية، فاطمة المؤمن، اليوم الأحد، تطورات جديدة بخصوص أحد المصابين بالحادث الذي أثار ضجة كبيرة في البلاد.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، أعلن يوسف الشتيلي المطيري، أحد المصابين في الحادثة، عن نجاح العمليات الجراحية التي أجراها على جراء إصابته البليغة، حيث دخل إلى غرفة العمليات لإجراء عمل جراحي ثنائي في وقت واحد، "في الرجل اليسرى واليد اليسرى".

هذا وأكد سعود عبد الله الشتيلي المطيري، أن شقيقه خرج بخير معلنا نجاح العملية، حيث كتب في مصة "إكس": "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، للتو خرج أخي من غرفة العمليات بعد إجراء عمليته الثانية التي تكللت بالنجاح بفضل من الله.. اللهم لك الحمد وشكرا لك من ساندنا بالدعاء أسأله ألا يريكم مكروه جمعيا".

هذا وتفاعل الكثير من المتابعين مع إعلان عبد الله خروج شقيقه من العمل الجراحي ونجاحه، وتمنى له الجميع الشفاء العاجل والخروج بالسلامة.

الف الحمدلله على سلامته و الله يشافيه و يعافيه💐 — م. عــلـي مـحـمد الكـلـيـب | (@_alkulaib21) September 3, 2023

وفي تصريحات لموقع "ET بالعربي" أوضح عبد الله الشتيلي المطيري أن يوسف يتواجد حاليا في المستشفى، تحت رعاية طبية كبيرة، مضيفا: "بخصوص حالة يوسف الصحية حاليا، هو يعاني من عدة كسور بالحوض والقدم اليسرى واليد اليسرى وقطع في الأربطة في الرجل اليمنى.. الحمدلله سوى العملية الأولى للحوض، والحمدلله تكللت بالنجاح، وعنده عملية غدا أو بعد الغد وعدد العمليات ثلاث تقريبا، العملية القادمة انشا لله تكون في القدم اليسرى والذراع.. أما الوضع النفسي للأمانة سيء شوي عشان اللي أصابه بالحادث وخسارته لربعه والحمدلله على كل حال".

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الإجراءات المتخذة في حادثة الفاشينستا التي شغلت الرأي العام الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة"، لافتة إلى أنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها هي "القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ".

ووقع الحادث الساعة 3:17 صباح الخميس 24 أغسطس 2033 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما.

المصدر: RT + "ET بالعربي"