فيديو لسعودي يلقي أموالا على زوجته المصرية يثير ضجة.. وعائلتها تعلق

أثار مقطع فيديو لحفل زفاف عريس خليجي على عروس مصرية جدلا واسعا في مصر، بعد إلقاء العريس النقود على زوجته أثناء رقصها في الحفل، فيما تزاحم أهل العروس لأخذ النقود من أرضية القاعة.

وإثر الجدل المثار، أوضح السيد الجفني، خال العروس بنت مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لصحيفة "الشروق" أن عريس ابنة شقيقته من أب سعودي وأم مصرية، ولد وتربى في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن ارتداء العريس للزي الخليجي كان تنفيذا لرغبة ابنة شقيقته (العروس).

وأضاف خال العروس: "تعليقات المتابعين تسببت في حالة كبيرة من الحزن لوالدة العروس، والعريس ألقى الأموال على سبيل الدعابة فقط"، مطالبا بتفهم الأمر بصورة حقيقية والتوقف عن التعليقات السلبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث أعرب العديد عن غضبهم من هذا التصرف، فيما عبر البعض عن حزنهم من هذه الواقعة.

المصدر: "الشروق" + RT