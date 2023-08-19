السعودية.. الحزن يعم مواقع التواصل عقب وفاة "عروس حائل" خلال قضائها "شهر العسل" في البوسنة (فيديو)

أثارت وفاة "عروس حائل" بثينة شايع ناصر القباع حزنا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بسكتة قلبية خلال قضائها "شهر العسل" في البوسنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لزوجها عبد اللطيف العامر نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث رثاها قائلا: "الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل..الله يثبّتها عند السؤال.. إنني فقدت شخصاً غالياً".

وكتب في تغريدة أخرى: "‏اللهم بشر زوجتي بقبول دعائنا وأسعدها به سعادة لا نهاية لها يا رب العالمين".

وأعرب رواد مواقع التاواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لهذه الواقعة، داعيين للعروس الراحلة بالرحمة والمغفرة، وللعريس بالصبر والسلوان.

عظم الله اجركم ورحم الله ميتكم وغفر الله ذنبها واسكنها فسيح جناته والهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

واحسن الله عزاكم في فقيدتكم#بثينة_القباع — سلمان الحمد ( أبو علي ) (@_S8M2) August 18, 2023

الله يرحمها ويغغر لها ويعوضها داراً خيراً من داره واهلاً خيراً من اهلاً

الله يصبرك ويجمعك بها في جنة وسعها السموات والارض — SANAD (@K91_OK) August 19, 2023

المصدر: RT