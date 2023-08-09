وفاة عازف سعودي مختنقا أثناء نومه

أعلن الفنان السعودي، رابح صقر، عن وفاة عضو فرقته الإيقاعي سعد الهليل، في الثلاثينات من عمره، بشكل مفاجئ مختنقا أثناء نومه، حيث شارك صورة للراحل بالأبيض والأسود.

وأعلن عن وفاة سعد الهليل، عضو فرقة رابح صقر (35 سنة) صبيحة اليوم الأربعاء.

وكتب الفنان رابح صقر: "إنا لله وإنا إليه راجعون. سعد الهليل في ذمه الله. الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله وذويه".

وقد نعت الفنانة الإماراتية أحلام الفقيد فكتبت: "اللهم اغفر لعبدك سعد الهليل وارحمه وادخله جناتك، والله يعوضه بشبابه عندك يا رب العالمين، وصبر أهله وذويه لاحول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وحسب ما تم تداوله، يعود سبب الوفاة إلى اختناق العازف أثناء نومه، بعد اندلاع حريق في منزله، لكن هذه الأخبار ليست رسمية إلى حد الساعة.

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المصدر: موقع "الفن"