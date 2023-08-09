مصر.. وفاة فنانة مصرية اشتهرت بأفلامها مع محمد هنيدي

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة منحة زيتون الشهيرة بأداء شخصية "أم فرحات" في فيلم "همام في أمستردام"، عن عمر يناهز 63 عاما، حسب صفحتها على "فيسبوك".

ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد النور بالعباسية بعد صلاة الظهر، لأداء صلاة الجنازة عليها ودفنها بمقابر أسرتها.

وأعلن خبر الوفاة حسابها على "فيسبوك"، حيث كتب: "لله ما أعطي ولله ماأخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمي.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله .. بقلوب راضيه ومؤمنه بقضاء الله وقدره توفيت الفنانه "منحة زيتون ".. وصلاة الجنازة بعد صلاة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفره".

ولدت الراحلة منحة زيتون عام 1960، وتخرجت فى جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، وأهم أعمالها في السينما هي (همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق).

المصدر: اليوم السابع