إعلامية كويتية شهيرة تهاجم الفنانة المصرية أنغام بطريقة "ساخرة" وتثير جدلا بمواقع التواصل

بطريقة "ساخرة"، هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة المصرية أنغام، على وقع الحفل الغنائي الذي أقامته الأخيرة بمدينة العلمين الجديدة في مصر ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت فجر السعيد: "حطت لها لقب صوت مصر..الله يهداها وقردت روحها..ليس هناك قبول على حفلتها مما أضر بالشركة المتعهده لوضع خصم 50%".

وأضافت السعيد: "زين يا متعهد يا محترم اللي حجزوا قبل بالسعر مامل بدون الخصم تردولهم الـ 50% من قيمة اللي دفعوه ؟!!!!!!" مرفقة تغريدتها بصورة تُظهر العرض الذي قدّمته الشركة المنظمة بتقديم خصم يصل إلى 50% من قيمة التذكرة، علما بأن تغريدة الإعلامية الكويتية جاءت قبل إقامة الحفل، فيما قال بعد النشطاء في منصة "إكس" أن الصورة (الخصم) مركبة.

وأثارت تغريدة الإعلامية فجر السعيد ردود فعل غاضبة وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماهي، حيث علق أحدهم قائلا: "أنغام فنانة راقية فهي سيدة الصوت واللحن في هذا الزمن الغابر العابر للفن الهابط..أنغام من يدرك صوتها ويتذوق ألحانها ومعاني كلماتها وإبداع أدائها يستمع لها بكل روحه وحواسه ولا يجعلها تُسمعه!"

أنغام فنانة راقية فهي سيدة الصوت واللحن

في هذا الزمن الغابر العابر للفن الهابط

انغام من يدرك صوتها ويتذوق الحانها ومعاني كلماتها وابداع ادائها يستمع لها بكل روحه وحواسه ولا يجعلها تُسمعه ..! — Mohamd Al-Obaid (@mohamad1obaid) August 18, 2023

وأضاف آخر مهاجما السعيد: "التهي بحياتك يا إعلامية واتركي الفن والفنانين لأهل الخبرة".

التهي بحياتك يا اعلاميه واتركي الفن والفنانين لأهل الخبره — A Z 🧡🎻 . . (@az50Y1) August 18, 2023

أنغام صوت مصر وصوت العرب وصوت العالم #انغامpic.twitter.com/3zxicEh3T8 — متعب الدوسري (@metab_aldosry) August 18, 2023

وبالتزامن مع ذلك، ظهرت فجر السعيد في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، اعتبرت خلاله أن المطربة شيرين عبد الوهاب تستحق لقب صوت مصر وليس أنغام.

ومساء أمس الجمعة، شهدت مدينة العلمين حضورا جماهيريا مكثفا لحفل المطربة أنغام، حيث نشرت مواقع إخبارية ووسائل إعلامية محلية لقطات عدة من الحفل.

المصدر: RT