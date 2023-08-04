الفنانة المصرية أنغام توجه رسالة إلى الجمهور السعودي من الركح

وجهت الفنانة المصرية أنغام رسالة إلى الجمهور السعودي، خلال حفلها الذي أحيته تحت عنوان "صوت مصر"، مساء الخميس، بموسم حفلات صيف جدة في المملكة.

وأثنت أنغام على الجمهور السعودي وتجاوبه الكبير مع أغانيها التي تقدمها، معربة عن حبها الشديد للجمهور السعودي وذوقه الفني الرائع.



كما قالت مداعبة الجمهور المتواجد بمسرح "بنش مارك": "كنت فاكرة إن احنا بس اللي مجانين، لكن طلعتوا مجانين أكتر مننا".

وأوضحت أنها لم تكن تتصور أن الجمهور سيتفاعل مع الأغاني التي تقدمها بهذا الأداء الرائع، على حد تعبيرها.

وتوجهت إلى الجمهور قائلة: "أنا راهنت عليكم، وطلع رهاني مظبوط وفي محله"، وفقا لقولها.

المصدر: "الشروق" المصرية