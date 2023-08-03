حسام حبيب يعلق على أنباء انتحار زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب

علق الفنان حسام حبيب على الأنباء المتداولة بشأن انتحار زوجته الفنانة، شيرين عبد الوهاب، التي أثارت ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، نفى حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها، حيث تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص "زانكس"، قائلا: "والله عيب جدا الكلام ده".

كما كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر حقيقة الشائعة حول محاولة انتحار الفنانة، شيرين عبد الوهاب، باستخدام جرعات زائدة من الأدوية، حيث أوضح المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، الدكتور محمد عبد الله، قائلا: "كل الحديث عن شيرين عبد الوهاب، ده كذب وتواصلت معها دلوقتي، ولا يوجد هذا الحديث.. وهي حاليا تتفق مع مديرين أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها تمام وبصحة جيدة، وبتتفق على عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة".

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة شيرين عبدالوهاب، في أحدث ظهور وبدت عليها خسارة ملحوظة للوزن.

المصدر: "القاهرة 24" + "المصري اليوم"