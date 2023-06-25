فيفي عبده تدافع عن شيرين ومحمد رمضان وتكشف عن خضوعها لعملية جراحية

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن خضوعها لعملية جراحية في ظهرها استدعت ابتعادها لأيام عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع موقع "فوشيا"، أشارت فيفي عبده إلى أنها تسعى دوما إلى بث الطاقة الإيجابية إلى متابعيها، وهذا ما يجعلها تلجأ لإخفاء مرضها خوفا من شفقتهم.

وفي دفاعها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، علقت فيفي عبده قائلة: "شيرين عبد الوهاب هي المصرية الجميلة، والفنان إنسان من حقه أن يخطئ، وهذه طبيعتها وهي دمها شربات ولا تقصد أبدا الإساءة".

وأضافت في سياق آخر: "والله مهما يقولوا عن الفنان محمد رمضان هو إنسان الله يحبه ويعطيه الكثير من النجاح والرزق..لا أحد يعلم السبب ولكن من المؤكد أنه قدم أمورا جميلة لوالدته".

وأعربت "عبده" عن استغرابها من الهجوم الذي تعرضت له الممثلة حلا شيحة، حيث اعتبرت فيفي أن قرار ارتداء شيحا الحجاب يعتبر قرارا شخصيا لا يجوز التدخل في حياتها ويحق لها العودة إلى التمثيل.

وأوضحت فيفي عبده أنها مستعدة للمشاركة في أي عمل درامي يرضي طموحها، إذ أكدت أن هناك بعض الأدوار التي ترضي طموحها ومن أبرزها تجسيد شخصية في الدراما الخليجية.

وعن "الحسد الذي تعاني منه ويؤثر سلبا على حياتها"، قالت فيفي عبده: "الحسد دمرني..أنا عايزاهم يرحموني بس شويه من الحسد".

المصدر: "فوشيا"