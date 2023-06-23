فنانة مصرية شهيرة تكشف حقيقة صورها التي أثارت جدلا (صور+ فيديو)

علقت الممثلة المصرية شيماء سيف على انتشار صور لها تظهر شكل جسمها بعد التخسيس وخسارتها كمية كبيرة من وزنها.



وفي مقطع فيديو لها نشرته على حسابها في "إنستغرام"، أوضحت شيماء سيف قائلة: "يا مساء الفل على كل الناس الحلوة، كلكم بتسألوني إنت خسيتي ولا ما خستيش، للأسف هصدمكم وأقول لكم أنا لسه مخستش زي ما إنتو شايفين".



وأشارت إلى أن الصور شجعتها على المضي قدما في مسيرة خسارة الوزن، حيث قالت: "ما أنكرش إن الصور شجعتني جدا لأنها معمولة تحفة، وأشكر الفانز الحلوين بتوعي اللي عملوها علشان شجعوني أفكر قريب آخد الخطوة دي".

وكانت قد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الفنانة شيماء سيف بإطلالة جميلة جدا، حيث أن الصور المصممة تظهرها وقد خسرت الكثير من وزنها، رغم تأكيد عدد كبير من المتابعين أن الفنانة المصرية جميلة بكلتا الحالتين، فيما تساءل البعض عما إذا كانت هذه الصور حديثة وحقيقة أم مصممة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

المصدر: RT