الإعلامية الكويتية فجر السعيد تهاجم الفنانة السورية أصالة نصري بكلمات حادة (فيديو)

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة السورية، أصالة نصري، متهمة إياها بالعديد من "الصفات السلبية"، ومنددة ببعض "أفعالها".

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وفي لقائها ببرنامج "غبقة للفجر"، قالت فجر السعيد: "عندي خلاف شخصي حاليًا مع أصالة ، لأن أصالة يوم أنا مريضة، عندما كنت مريضة أصالة، كتبت منشور تترحم علي إنا أنا مت، وفي معناه إني أنا متت حوبة (آثمة)، يعني هيي عطتني حوبة.. على أساس هي سيدية..السيدة زينب"، موضحة أن "أصالة حذفت منشور إعلان وفاتها ( وفاة فجر السعيد)، بعد اتصال المستشفى التي كانت فجر تخضع للعلاج فيها، حيث هددوها بإقامة دعوى قضائية ضدها بسبب خبر غير صحيح".

وأضافت فجر السعيد: "هذا لن أغفر ما حييت لأصالة..لأن انتي كل شي ممكن تتكلمي فيه إلا الشماتة بالموت..انتي وحدة انشليتي وضاعت بلدك وانطردتي من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة..لم أشمت فيك لأنك تعنين لي..صفر، لكن أتنرفز (أشعر بالغضب) لما تطلع على المسرح في السعودية وتقول أنا أشكر مصر اللي احتضنتني والسعودية، اللب لولاهم ما كنت نجمة، وتنسى البحرين اللي لولا جواز سفر البحرين الذي تحمله ما دخلت السعودية أصلا، فهي تحمل الجواز السوري عشان الجواز السوري عليه إكس (علامة مرفوض) في كل بلد في العالم"، مشيرة إلى أن "أصالة لا تشكر الإمارات التي سكنت سنين فيها، وهي البلد التي لها فضل عليها".

وأكملت: "هي لا تعنيني..اللي يتمنى الموت لآخر ويفرح في موت أي أحد حتى ولو كان عدوه هو ليس إنسانا نهائيا".

المصدر: RT