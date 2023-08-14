السعودية.. الكشف عن تفاصيل اللائحة الأساسية لرعاية الأيتام

كشفت مصادر اليوم الاثنين عن تفاصيل المسودة النهائية للائحة الأساسية لرعاية الأيتام في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، تم صرف إعانة الزواج للأيتام (ذكورا وإناثا) المقيمين في الوحدات الإيوائية أو لدى الأسر الحاضنة أو الجمعيات الخيرية، بمقدار 60 ألف ريال لمرة واحدة فقط.

وتم صرف مكافأة نهاية الاحتضان 20 ألف ريال، تصرف بعد انتهاء حضانة اليتيم، وتسقط المكافأة في حالة إعادة اليتيم من قبل الجهة دون مبرر تقبله وزارة الموارد البشرية.

واعتمدت اللائحة صرف مكافأة للجمعيات الخيرية والأسر الحاضنة بمبلغ 2000 ريال شهريا، تلك التي تحتضن أيتاما دون سن الدراسة، و3 آلاف ريال شهريا لتلك التي تحتضن أيتاما ملحقين بالمدارس، وتشمل الإعانة المدرسية، و3 آلاف لذوي الأمراض المزمنة من الأيتام المحتضنين لمن هم دون السادسة من العمر، و4 آلاف ريال شهريا لمن زاد عمره على 6 سنوات.

وتصرف لذوي الاحتياجات الخاصة من الأيتام المحتضنين، مكافأة قدرها 4 آلاف ريال شهريا لمن هم دون السادسة من العمر، و5 آلاف ريال شهريا لمن هم فوق السادسة من العمر.

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وحددت اللائحة، مقدار الإعانة الشهرية للمقيمين في الوحدة الإيوائية بـ200 ريال لمن هم دون سن الدراسة و500 ريال للمرحلة الابتدائية، و700 ريال للمرحلة المتوسطة وما في حكمها من المعاهد، و900 ريال للمرحلة الثانوية وما في حكمها من المعاهد، و1200 للمرحلة الجامعية وما في حكمها أو أعلى منها.

وتتكفل وزارة الموارد البشرية، إذا لم يتم قبول الأيتام في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية بدفع الرسوم الدراسية المترتبة عن ذلك، كما يجب أن تكون الأسرة التي يعهد إليها برعاية الأيتام من الأسر السعودية أو أحد أفرادها، وتكون الأولوية للأسر السعودية حسب المفاضلة.

المصدر: عكاظ