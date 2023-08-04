مصر.. كشف ملابسات التعدي على حصان بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر في كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر شخصين يقومان بالتعدى على حصان بالضرب حتى سقط أرضا بدائرة القسم.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما بلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، بعد رصده مقطع فيديو يظهر فيه شخصان "مجهولان" يقومان بالتعدى على حصان بالضرب، حتى سقط أرضا بدائرة القسم.

وأضافت الداخلية في بيانها: "بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بالتعدي على الحصان على النحو المشار إليه، لرفضها التحرك. تم اتخاذ الاجراءات القانونية".

المصدر: RT