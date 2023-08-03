مصر.. السلطات تكشف ملابسات مقتل "سيدة بركة السبع"

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقتل "سيدة بركة السبع" بالمنوفية، مؤكدة توقيف المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان قائلة: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها، وبالانتقال والفحص، وبسؤال والدتها، اتهمت أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز، بالتعدي على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض (سكين)، حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما".

وتابع البيان: "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، عقب تحصل المجني عليها منه على مبلغ مالي لشراء مصوغات ذهبية، وإتمام إجراءات الزواج منه، ورفضها عقب ذلك. وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: "المصري اليوم"