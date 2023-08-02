العثور على رجل أعمال مصري مقتولا داخل سيارته في الإسماعيلية والشرطة تحقق

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة رجل أعمال داخل سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في نطاق مدينة أبوصوير، حيث تبين وجود كدمات وسحجات وجروح بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبوصوير إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها وفرض شريط أمني حول مسرح الحادثة، فضلا عن معاينة المنطقة ومعرفة سبب الوفاة.

وبعد فحص الأجهزة الأمنية للسيارة، تبين العثور على جثة شخص يدعى محمد علي السيد السلاموني، الشهير بـ"حمادة سلاموني"، رجل أعمال، داخل سيارته، حيث أكد تقرير الطب الشرعي بعد الفحص والمعاينة وجود كدمات وسحجات وجروح بالجسم.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية بتكثيف جهودها لضبط المتهمين بقتل رجل الأعمال.

المصدر: مصر تايمز