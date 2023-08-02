مصر.. مفاجأة في قضية البلوغر المصرية "أم زياد"

كشف موقع "القاهرة 24" المصري في مقال نشره اليوم الأربعاء عن تفاصيل ومفاجأة في قضية البلوغر المصرية "أم زياد".

وقال الموقع المصري إن محكمة استئناف طنطا حددت جلسة 19 أغسطس المقبل لنظر قضية البلوغر هبة السيد المعروفة باسم "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب.

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وأحالت النيابة العامة المتهمة هبة سيد ونجلها المتهم محمد حمدي 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، وزوجها المتهم الهارب حسن سمير.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم الثاني وهو نجل البلوغر "أم زياد"، هتك عرض شقيقته الصبية التي لم يبلغ سنها 18 سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بأن جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه، قاصدا من ذلك هتك عرضها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة وهي هتك عرض ابنة البلوغر "أم زياد" على يد شقيقها، وقعت من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن البلوغر "أم زياد" وزوجها اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأصبح تقديم المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى وسائل تحقيق الربح السريع، لكن البعض في سبيل تحقيق الربح السريع يقدم محتوى منافيا لآداب المجتمع وتقاليده سواء بعلم منه أو دون علم، وهبة السيد المعروفة باسم يوميات "أم زياد هبة" واحدة ممن زادت شهرتهم خلال الفترة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تشارك متابعيها على "فيسبوك" فيديوهات أثناء أعمال تنظيف بمنزلها أو طهي مأكولات، ووصل متابعها على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حوالي 89 ألف معجب و363 ألف متابع.

لكن البلوغر لم تكتف بذلك وزاد شغفها لزيادة الربح حيث خرجت في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها لتروي واقعة صادمة حول اكتشاف "علاقة محرمة بين طفليها، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، كما ظهرت وهي تستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري