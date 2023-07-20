"الحب مش كده".. فيديو فاضح في مصر لشاب وفتاة في الشارع العام والمصورة توجه رسالة

ضجة واستنكار واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما رصد فيديو حصد ملايين المشاهدات خلال الساعات الماضية، واقعة وصفت بالفاضحة على الطريق العام بين شاب وفتاة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشكل واسع شابا وفتاة يعانقان بعضهما ويتبادلان القبلات بشارع رئيسي وهما يجلسان دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.

الحادث جعل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يستنكرون ما قام به الشاب فيما استنكر البعض الآخر تصوير الواقعة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على الشاب والفتاة بتهمة قيامهما بأفعال منافية للآداب في عز النهار وفي الطريق العام، "حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال التي حرمها الدين وجرمها القانون".

وقالت مصورة الفيديو: "بقالي نص ساعة واقفة ببص على الأنسة المحترمة والأستاذ دة، بوجه لها رسالة تفتكري بعد ما قعدك في الشارع هيتجوزك، لو بيخاف عليكي هيعمل المستحيل علشان يوصل لبيت أهلك ويتجوزك، أنتي بغبائك متخيلة أن دة حب، الحب عمره ما كان كدة".

وتابعت: "أنا بصور علشان كل واحدة هتنخدع بواحد، وبتضحي وبتتنازل علشان واحد، دي قلة دين وتربية، والولد هيتحاسب قدام ربنا وهي كمان، لو بيحبك مش هيعمل فيكي كدة، بلاش بنات كتير تتخدع باسم الحب".

وبدأت مصورة الفيديو بالصياح تجاه الشاب والفتاة، حيث دفعهما صياحها لمغادرة المكان وعدم الالتفاف نحو الكاميرا.

المصدر: مصر تايمز