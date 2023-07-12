تركي آل الشيخ يكشف تطوارت حالته الصحية وحقيقة صورة متداولة له عقب خضوعه لعملية جراحية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن وضعيته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب تركي آل الشيخ: "الحمد الله أنا أحسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة، وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه في غالي أو عزيز"، حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل صورة له في المستشفى.

الحمدالله انا احسن وبخير والصوره المتداوله غير صحيحه واشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 12, 2023

وتصدر "هاشتاغ" حمل اسم: "تركي_آل_الشيخ"، في "تويتر"، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.

المصدر: RT + عكاظ