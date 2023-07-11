مصر.. تساؤل في مواقع التواصل: هل تعمدت ابنة إيمان البحر درويش نشر صورته في يوم الحكم على نجله؟

تعرضت ابنة الفنان إيمان البحر درويش لهجوم لاذع، بعد حالة جدل كبيرة أثارتها بعدما نشرت صورة لوالدها على فراش المرض وظهر في شكل مختلف وهو على فراش المرض.

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ولاقت الصورة انتشارا كبيرا وبدأ الجميع يتسأل عن حالته الصحية وما حدث له ودور نقابة المهن الموسيقية في التعامل مع الظرف الصحي الذي يمربه، في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام مصرية الحكم على نجله بالسجن 3 سنوات لقتله طفلا في حادث مروع.

وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي كانت البداية الصدمة من ظهور إيمان البحر درويش بهذا الشكل، بعدها بدأت الاختلافات هناك بين من كان مؤيدا لابنة إيمان البحر درويش ونشرها لهذه الصورة، وهناك من عارض وهاجمها.

وقال الناقد السينمائي مالك خوري: "معيب ومسيء ولا أخلاقي وقبيح أن ننتهك خصوصية مريض ومشاركة صور جرى التقاطها له من غير إذنه وموافقته على نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وكون المشارك الأول للصور هو من عائلة الشخص، وأن المشاركة تقترن بالدعوة لهذا الشخص بالشفاء لا يشفعان إطلاقا لهذا التعدي وهما قمة في النفاق".

من جانب آخر، قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "على فكرة هو أسرة إيمان البحر مش أسرة فقيرة خالص ولا هما طالعين يتسغيثوا لعلاج أبوهم .دي صورة عربية إسلام إيمان البحر درويش bmw، اسلام اللي كان معاه زجاجات الخمرة وتذاكر الهروين ساعة لما دهـس الطفل ومـوته ، فواضح جداً إنهم ميسورين الحال ومحدش من عياله أصلاً طلع قال احنا محتاجين نعالج أبونا، كل اللي عارفينه ان ابنه معاه فلوس بالهبل بيصرف منها على السهر ومش مقصر مع أبوه ولا الموضوع موضوع فلوس. فمش فاهم مين اللي قال إن ايمان محتاج مساعدة من حد ولا تدخل في علاجه من حد !بنته بتاعة (سيشهد التاريخ) كانت ممكن تقول انا محتاجة مساعدتكم في علاج أبويا، لكنها مقالتش وراحت مدخله التاريخ في الموضوع عشان تداري على حكم محكمة أخوها".

وعاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، نجل إيمان البحر درويش بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بقتل طفل يدعى "ع.م.أ" يبلغ من العمر 9 أعوام "خطأ" وقيادته سيارته برعونة فائقة تحت تأثير المخدرات، وإصابة والدته وتدعى "م.و" وتعريض حياة المواطنين للخطر.

المصدر: RT