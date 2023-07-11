مصر.. صدمة بعد ظهور صور للفنان الكبير إيمان البحر درويش

صدمت ابنة الفنان إيمان البحر درويش الجمهور بأحدث ظهور لوالدها، حيث نشرت صورة تؤكد أنه في مراحل متأخرة من المرض.

وانهالت التعليقات على المنشور تتمنى الشفاء والصحة والعافية للفنان إيمان البحر درويش.

وكان قد كشف الشاعر الغنائي عوض بدوي عن الحالة الصحية لدرويش، مشيرا إلى أنه تواصل معه مؤخرا واطمأن عليه.

وكتب بدوي عبر "فيسبوك": ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واطمأنيت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقائه ومحبيه، هو بخير ويستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجع لنا بألف ألف سلامة.

وفي وقت سابق، رد إيمان البحر درويش على شائعات اختفائه، في أول ظهور له خلال مكالمة هاتفية في برنامج تقدر مع الغيطي، وقال لجمهوره: إن شاء الله هظهر أول ما أخلص علاج طبيعي وأنا كويس وبخير.

وتعرض إيمان البحر درويش العام الماضي لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وكتبت ابنته حينها عبر "فيسبوك": والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام، أبويا في العناية المركزة عشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوا له.

المصدر: القاهرة 24