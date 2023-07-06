"القبس" الكويتية: وزارة الأوقاف تخاطب السلطات السعودية لتمكين "البدون" من أداء العمرة

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الحج، خاطبت وزارة الحج السعودية لتمكين أبناء فئة "البدون" من أداء مناسك العمرة.

ونقلت "القبس" عن مصادرها أن وزارة الأوقاف تنتظر رد السلطات السعودية ووضع آليات وشروط الموافقة على طلبها.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية العام الماضي (2022)، عن فتح باب أداء العمرة أمام الجميع، كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف للـ"القبس" أن قرار المملكة لن يشمل البدون، مؤكدا أن وزارة الأوقاف بحثت مخاطبة الجهات السعودية المعنية بشأن إمكانية السماح لهذه الفئة بأداء العمرة، فضلا عن بحث أي اشتراطات يمكن أن تطلبها وزارة الحج السعودية في هذا الصدد وتلبيتها.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قد قال في وقت سابق اليوم، إن "في مثل هذا اليوم قبل عامين، تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع".

وأضاف في "تويتر" بالقول "الحمد لله على نعمه وفضله. احجز عمرتك في أيّ وقت تحب عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق".

المصدر: "القبس"