السعودية تعلن القبض على مطلق النار على أحد منتسبي الداخلية الكويتية

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، القبض على كويتي أطلق النار على مواطن كويتي الخميس، وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية الكويتية.

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وقال الأمن السعودي في بيان له إن شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض على مواطن كويتي "لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته".

وتابع الأمن السعودي في البيان نفسه بالقول إن "الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة، وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

شرطة المنطقة الشرقية تقبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه. pic.twitter.com/sp8sqaYTE5 — الأمن العام (@security_gov) June 15, 2023

بدورها، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان إن "التعاون الأمني بين الكويت والرياض أسفر عن تمكن السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية من القاء القبض على المتهم في واقعة اطلاق النار على أحد منتسبي وزارة الداخلية، وجار استكمال عمليات التحقيق للتوصل الى ملابسات الواقعة".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الخميس تعرض أحد منتسبيها لحادثة إطلاق نار في السعودية وأشارت إلى أنها تنسق مع الرياض لإلقاء القبض على الفاعل.

المصدر: RT