مقاطع فيديو لعدسة سرية ترصد كيفية تعامل قوات الأمن السعودي مع الحجاج (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مواقف رجال الأمن السعودي مع حجاج بيت الله الحرام، وثقتها كاميرا سرية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

ونشرت قناة "الإخبارية مقطع فيديو لعدسة سرية ترصد حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج ، حيث ظهروا وهم يظللون ويسقون ويسعفون حجيجا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أشادوا بإنسانية ومواقف رجال الأمن في الحج، وعلق أحدهم قائلا: "كل اللي راح الحج شاف بعينه كرم الأخلاق والتعاون وحتى في غير أيام الحج في زيارات الحرمين طول العام، في اهتمام وتعاون ورعاية ومتابعة، واللي ينكر يكون جاحد بكل معنى الكلمة، وستكتب شهادتهم ويسألون، الله يعزهم ويكرمهم ويرفع قدرهم اللهم أمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد"، فيما أضاف آخر: "الله يجزيهم كل خير".

وعلق أحدهم قائلا: "والله العظيم إنهم من اطيب خلق الله ولقد لمست ذلك بنفسي في العمرة في رمضان جزاهم الله عنا بالفردوس الأعلى من الجنة".

المصدر: RT